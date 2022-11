“La Russia è lontana dall’arrendersi”: l’assenza di una sua sconfitta affretta i colloqui di pace.

Subscribe to get access

Read more of this content when you subscribe today.

D’altra parte, la Russia ha commesso gravi errori fin dall’inizio della guerra, pensando che l’Europa fosse divisa, che l’Ucraina non avrebbe combattuto e si sarebbe comportata come nel 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea e si aspettava che Kiev dichiarasse la neutralità. Dopo tutto, la Crimea era dominata da solidi sentimenti e cultura filo-russi e solo il 18% era di madrelingua ucraina. Secondo il Ministero dell’Istruzione della Crimea, nel 2008 nella penisola c’erano 555 scuole con il russo come lingua di insegnamento e tra le 6 e le 15 scuole in cui l’insegnamento è in ucraino e tataro di Crimea.

Il Presidente Putin ha probabilmente pensato che avere scie di carri armati lunghe 64 km, a decine di chilometri da Kiev (a Ozera e Hostomel, a nord della capitale) fosse forse sufficiente per minacciare il governo e intimidirlo a firmare un accordo di neutralità. Il lungo convoglio militare russo è stato soggetto a facili molestie da parte delle forze ucraine dotate di missili anticarro a guida laser della NATO che hanno causato gravi danni alle truppe statiche dopo aver distrutto gran parte della sua linea di rifornimento di rivitalizzazione nelle retrovie.

La Russia voleva che l’Ucraina non entrasse nella NATO, che l’esercito ucraino ponesse fine alle uccisioni dei russofoni del Donbas, che il diritto all’autodeterminazione linguistica e che l’OSCE supervisionasse le elezioni come deciso negli accordi di Minsk-1 e due del 2014 e 2015. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy temeva il contraccolpo dei partiti politici nazionalisti di estrema destra se il suo governo avesse attuato l’accordo e ha rifiutato gli accordi di Minsk poco prima dell’inizio della guerra, sfidando la Russia.

Il Cremlino non si è reso conto che gli Stati Uniti hanno addestrato gli ucraini dal 2015 per il giorno in cui avrebbero combattuto contro l’esercito russo, e non permetteranno a Kyiv di arrendersi. Al contrario, gli Stati Uniti sono riusciti a incoraggiare l’Ucraina a combattere fino all’ultimo ucraino, indipendentemente dalle pesanti perdite di uomini e infrastrutture.

A febbraio, la maggior parte delle ambasciate straniere ha evacuato Kiev, pensando che la Russia si sarebbe comportata esattamente come gli Stati Uniti in Iraq (e in altre guerre), facendo piovere missili sulla capitale e distruggendo il Paese prima di far avanzare la fanteria. Mosca ha ritenuto che non fosse necessario imitare lo stile di guerra americano e ha preso in considerazione il legame familiare tra Ucraina e Russia. Questa si è rivelata una valutazione russa sostanzialmente errata. Inoltre, una volta impegnata nella guerra, la Russia ha dimostrato di non avere le capacità militari convenzionali per occupare tutta l’Ucraina, anche se il 20% del Paese era già sotto il controllo dell’esercito di Mosca contro l’intera macchina da guerra della NATO.

Non c’è dubbio che l’esercito russo non fosse all’altezza delle ambizioni e degli obiettivi del Presidente Putin e che condurre una guerra classica contro gli eserciti NATO riuniti in una battaglia classica sia destinato a fallire. I primi mesi di combattimenti in Ucraina hanno costretto il Cremlino a rivoluzionare l’esercito e l’equipaggiamento per imboccare la strada della guerra moderna, spingendo il Presidente Putin a cambiare le tattiche militari e a ridurre gli obiettivi e le aspettative.

Nelle ultime settimane, infatti, la Russia ha cambiato la sua dottrina militare nei confronti dell’Ucraina e sta adottando un approccio militare più pesante dopo aver tolto i guanti. La decisione russa di distruggere finora più della metà delle infrastrutture ucraine con missili di precisione a lungo raggio e il ritiro dalla capitale Kherson hanno salvato migliaia di soldati russi da una potenziale sconfitta. Ha anche fornito una finestra di opportunità per fermare la guerra, o almeno preparare le circostanze per raggiungere una cessazione delle ostilità tra Stati Uniti e Russia, firmata dall’Ucraina. In effetti, i leader statunitensi hanno iniziato a chiedere negoziati, dal momento che la possibilità di rompere le difese russe o di impedire a Mosca di raggiungere la maggior parte dei suoi obiettivi non era più possibile.

A Kherson, l’esercito ucraino non rappresentava una minaccia immediata per le forze armate russe sulla riva occidentale del Dnipro. Oleksiy Arestovych, consigliere ucraino del presidente Volodymyr Zelenskyy, dubitava delle intenzioni di ritiro della Russia, soprattutto perché le linee di difesa erano ancora intatte. Inoltre, Oleksii Reznikov, ministro della Difesa ucraino, ha affermato che “la Russia ha bisogno di almeno una settimana per ritirare 40.000 truppe ed equipaggiamenti” dalla sponda occidentale del vasto fiume Dnipro. Ma il Cremlino ha completato il ritiro in sole 48 ore, sorprendendo tutti coloro che hanno trattato con cautela i rapidi sviluppi per paura di cadere in una trappola russa nella città di Kherson.

Nella scienza militare, mantenere il terreno a costo di subire pesanti perdite non è un’opzione intelligente per i leader militari. Durante le prime settimane della battaglia, le forze russe si sono ritirate dai dintorni di Kiev e, qualche mese dopo, da Kharkiv. Pertanto, non è sorprendente che il Cremlino abbia raggruppato l’esercito sulla sponda orientale del fiume Dnipro senza pressione militare durante la ritirata, perché offre diverse prospettive difensive future e strategiche per Mosca.

La ritirata è stata il risultato di una valutazione militare dei comandanti sul campo, seguita dall’approvazione del massimo responsabile politico, il Presidente Putin. La potenziale perdita di molti uomini sul campo di battaglia e la possibilità di convincere gli Stati Uniti a fermare la guerra ritirandosi dalla capitale Kherson e costruendo una solida linea di difesa sulla sponda orientale sono stati sufficienti per ordinare ed eseguire la ritirata.

Le forze ucraine avrebbero potuto colpire le linee di rifornimento che attraversano il ponte che collega la sponda occidentale a quella orientale, mettendo in pericolo più di 30.000 truppe russe se l’Ucraina avesse deciso di spingere le sue forze al fronte in tempo. Assediare migliaia di soldati ed esporli alla morte o alla resa sarebbe una perdita strategica che potrebbe far cadere l’intera leadership militare e politica, compreso il Presidente Putin.

La sponda occidentale si trova sul basso fiume Dnieper ed è più vulnerabile alle inondazioni. Se l’Ucraina avesse deciso di far saltare la diga della centrale elettrica di Kakhovka – che ha subito perdite a causa dei precisi lanciatori HIMARS di fabbricazione americana dell’esercito ucraino – la parte occidentale di Kherson sarebbe affondata, insieme a 80 insediamenti. In uno scenario del genere, il movimento di trentamila soldati russi all’interno della provincia sarebbe stato impossibile da sostenere qualsiasi attacco frontale ucraino significativo.

Per quanto riguarda il completamento della ritirata russa, le forze ucraine che hanno schierato i loro uomini all’interno della città di Kherson hanno di fatto camminato “dentro la trappola” da cui l’esercito del Cremlino è uscito. Pertanto, qualsiasi rischio di un futuro attacco significativo deciso da Kyiv verso la sponda orientale la esporrebbe alla distruzione o all’inondazione – a seconda della portata dell’attacco. Così, la linea di difesa naturale – il fiume Dnipro – fornisce all’esercito russo una garanzia di autoprotezione che è difficile da attraversare per gli ucraini senza essere visti, traccia nuovi confini e invia messaggi all’Occidente sul fatto che qualsiasi futura battaglia per liberare altri territori occupati dalla Russia è diventata inutile.

La Russia ha mantenuto la maggior parte della parte orientale di Kherson, tre volte l’area da cui le forze russe si sono ritirate, per rimanere una barriera inespugnabile che protegge la penisola di Crimea, che il presidente Zelensky ha promesso di liberare. Mosca sta anche mantenendo il controllo del Mar d’Azov e assicurando il flusso di acque dolci verso la Crimea e altre aree sotto la sua influenza.

Il presidente Joe Biden aveva ragione quando ha detto che la Russia non ha ottenuto ciò che voleva ottenere. Per questo Putin ha cambiato i suoi obiettivi per limitare la sua guerra e accetta di mantenere il controllo di Donbas, Zaporizhia e della maggior parte di Kherson.

La strategia della Russia è diventata difensiva a Kherson e offensiva in altre aree, impiegando le forze in eccesso ritirate da Kherson per completare il controllo di tutto il Donbas e investendole in un attacco nelle regioni di Luhansk, dove i combattimenti si sono intensificati.

Il Cremlino ha scelto di consolidare le posizioni acquisite, evitando di esaurire il proprio esercito e di prosciugare le capacità dell’Occidente. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato: “L’Occidente sembra attaccare la Russia all’infinito”. Ma i leader militari occidentali hanno iniziato a lamentarsi, alzando la voce perché stavano esaurendo le armi da inviare in Ucraina e a causa del grave grado di inflazione.

Inoltre, l’amministrazione statunitense ha rivelato una differenza di opinioni tra il comandante delle forze americane, il generale Mark Milley, che ha consigliato di usare la diplomazia, mentre il segretario di Stato Anthony Bliken e il consigliere per la sicurezza nazionale Jack Sullivan non erano d’accordo. Ciò indica che, da un punto di vista militare, non c’è più speranza di prosciugare l’economia russa o di sconfiggere i suoi soldati sul campo di battaglia.

Pertanto, dal punto di vista occidentale, la battaglia deve essere fermata prima che i danni collaterali aumentino (non sconfiggendo la Russia, Mosca consegnerà armi letali – missili ipersonici – all’Iran, nemico degli Stati Uniti). Di conseguenza, Washington potrebbe non avere più il controllo delle reazioni dei suoi alleati a causa dei movimenti di piazza in Europa, che chiedono la fine dell’aumento dei prezzi, la fine della guerra in Ucraina e che i suoi leader promuovano negoziati diplomatici.

Indipendentemente dalle vittorie tattiche dell’esercito ucraino sul terreno, la guerra non si fermerà se la diplomazia non sarà la scelta dei principali belligeranti. I campi di battaglia in qualsiasi guerra sono sempre stati instabili e vengono utilizzati solo per migliorare i negoziati di una parte o dell’altra. Gli Stati Uniti non sono riusciti a prosciugare l’economia russa e a rovesciare il Presidente Putin. La guerra ha invece stremato l’Occidente, che si aspettava di trascinare la Russia nella trappola ucraina e non ha previsto l’effetto boomerang che avrebbe colpito le popolazioni occidentali. Pertanto, la battaglia in Ucraina è diventata senza orizzonte, soprattutto perché l’inverno si sta avvicinando rapidamente, e Mosca non abbandonerà i suoi obiettivi o gli interi 100.000 km quadrati che occupa.

La Russia continua a resistere, impegnata in feroci battaglie su vari fronti e bombardando settimanalmente l’Ucraina con centinaia di missili di precisione a lungo raggio, bombardando e distruggendo le infrastrutture ucraine. Il valore dei danni alle infrastrutture ammonta finora a 750 miliardi di dollari e non si limiterà a questa cifra se la guerra continuerà.

Non importa quanto durerà la guerra, sarà il tavolo dei negoziati a decidere la fine della battaglia. Il problema è chi annuncerà per primo la sua sconfitta: gli Stati Uniti o l’Europa? La Russia controlla 100.000 chilometri quadrati di territorio ucraino e non ne uscirà assolutamente perdente. La Russia ha sfidato l’unilateralismo degli Stati Uniti, che è stato messo in discussione, e altri Paesi avranno ora più coraggio di sfidare Washington. Il processo non è più arrestabile. L’India e il Pakistan, solo per citarne alcuni, hanno respinto le sanzioni unilaterali di Stati Uniti e Unione Europea sull’energia russa. Due terzi del mondo si rifiutano di sostenere Washington nella sua lotta contro la Russia. Il risultato finale di questa battaglia avrà conseguenze terribili per il perdente tra le due superpotenze. Tuttavia, in questo processo, gli ucraini sono senza dubbio le maggiori vittime perdenti.