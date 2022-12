Bidens Politik und der Krieg gegen Russland ebneten den Weg für eine größere Annäherung zwischen Saudi-Arabien und China

Geschrieben von – Elijah J. Magnier:

Übersetzt von CHH

Der Krieg in der Ukraine hat mehreren Ländern im Nahen Osten, vor allem Saudi-Arabien, den Weg geebnet, stärkere Brücken nach Asien aufzubauen und Beziehungen zu China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, zu festigen. Dies ist die unvermeidliche Folge des Krieges, den die NATO gegen Russland in der Ukraine führen will. Moskau hat die Herausforderung angenommen, sich weitere ukrainische Gebiete angeeignet und den globalen Unilateralismus herausgefordert, den die USA (einschließlich ihrer westlichen Verbündeten) seit Jahrzehnten monopolisiert haben.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die USA mit 750 Militärstützpunkten in achtzig Ländern auf verschiedenen Kontinenten nach wie vor das mächtigste Land der Welt sind. Darüber hinaus ist es Präsident Joe Biden mit seiner Politik gelungen, Russland in der Ukraine in den Krieg zu treiben – wie es der frühere Präsident Jimmy Carter mit den Sowjets in Afghanistan getan hat – mit dem Ziel, die russische Wirtschaft zu zerstören und die Reihen der NATO und Europas unter einer Führung zu vereinen.

Das Scheitern der US-Regierung bei der Verwirklichung ihrer Ziele, Russland lahmzulegen, und ihre distanzierte Politik gegenüber dem Nahen Osten haben jedoch ihren Preis. Sie haben Saudi-Arabien dazu veranlasst, seine internationalen Beziehungen zu überdenken und neu zu ordnen und sein Geschäft, seine Technologie und seinen Handel weg von der Exklusivität der USA zu diversifizieren. Nach den US-Wahlergebnissen, die den Demokraten einen unerwarteten Sieg im Senat und einen leichten Verlust im Repräsentantenhaus bescherten , wurde die Position von Präsident Biden und seiner Regierung gestärkt. Daher braucht Biden die Politik, die er in der ersten Hälfte seiner Amtszeit verfolgt hat, nicht zu ändern. Dies veranlasste Biden und sein Team, einige Änderungen an der Politik gegenüber China, Russland und Saudi-Arabien vorzunehmen.

Biden bezeichnete Saudi-Arabien als Pariastaat, musste aber Riad besuchen, um dort um eine höhere Ölförderung zu bitten, was ihm erst seit einigen Monaten gelingt. Saudi-Arabien distanzierte sich von der US-Regierung, als es auf dem OPEC+-Treffen beschloss, die Ölproduktion um zwei Millionen Barrel pro Tag zu senken, was Washington verärgerte und damit drohte, seine Beziehungen zu den Saudis zu überprüfen. Kronprinz Mohamad Bin Salman reagierte jedoch, indem er seine Beziehungen zu China und Russland auf eine neue Ebene hob und damit Bidens Regierung herausforderte, die mit ihrem Krieg gegen Russland beschäftigt war.Die USA halten Russland in der Tat für einen gefährlichen Staat, weil der Kreml zu einer militärischen Konfrontation bereit ist und nicht zögert, sich darauf einzulassen, ohne Rücksicht auf Verluste und den zu zahlenden Preis. Der Beweis dafür ist der Krieg in der Ukraine, der zwischen den westlichen Ländern auf der einen und Russland auf der anderen Seite ausgetragen wird, ohne dass eine der beiden Seiten ihre volle Macht und ihre zerstörerischen militärischen Fähigkeiten einsetzt. Russland kämpft gegen Top-Militäroffiziere aus vierzig Ländern, die in einem einzigen militärischen Operationsraum auf dem deutschen Stützpunkt Ramstein versammelt sind. Diese planen die Schlachten und versorgen die ukrainische Armee mit der notwendigen Ausrüstung und den nötigen Informationen, um Russland so lange wie möglich auf dem Schlachtfeld zu halten, in der Hoffnung, Präsident Putin zu stürzen.

