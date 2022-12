La politica di Biden e la guerra alla Russia hanno spianato la strada a un maggiore avvicinamento tra Sauditi e Cina

Scritto da – Elijah J. Magnier:

La guerra in Ucraina ha spianato la strada a diversi Paesi del Medio Oriente, soprattutto all’Arabia Saudita, per costruire ponti più solidi con l’Asia e pianificare il consolidamento delle relazioni con la Cina, la seconda economia mondiale. Questa è l’inevitabile conseguenza della guerra che la NATO ha deciso di intraprendere contro la Russia in Ucraina. Mosca ha accettato la sfida, ha conquistato altri territori ucraini e ha sfidato l’unilateralismo globale che gli Stati Uniti (e i loro alleati occidentali) hanno monopolizzato per decenni.

Non c’è dubbio che gli Stati Uniti rimangano il Paese più potente del mondo, con 750 basi militari in ottanta Paesi di diversi continenti. Inoltre, la politica del presidente Joe Biden è riuscita a spingere la Russia verso la guerra in Ucraina – come l’ex presidente Jimmy Carter fece con i sovietici in Afghanistan – con l’obiettivo di distruggere l’economia russa e unire le fila della NATO e dell’Europa sotto un’unica leadership.

Tuttavia, il fallimento dell’amministrazione statunitense nel raggiungere i suoi obiettivi di paralizzare la Russia e la sua politica distante nei confronti del Medio Oriente hanno un prezzo. Ha spinto l’Arabia Saudita a riconsiderare e riorganizzare le proprie relazioni internazionali e a diversificare i propri affari, la tecnologia e il commercio allontanandosi dall’esclusività statunitense. In seguito ai risultati delle elezioni americane, che hanno dato ai Democratici una vittoria inaspettata al Senato e una leggera perdita alla Camera dei Rappresentanti , la posizione del Presidente Biden e della sua amministrazione si è rafforzata. Pertanto, Biden non ha bisogno di cambiare la politica seguita nella prima metà del suo mandato. Questo ha portato Biden e il suo team a introdurre alcuni cambiamenti nella politica verso la Cina, la Russia e l’Arabia Saudita.

Biden ha etichettato l’Arabia Saudita come Stato paria, ma ha dovuto visitare Riyadh per implorare una maggiore produzione di petrolio, cosa che gli è riuscita solo per pochi mesi. L’Arabia Saudita ha preso le distanze dall’amministrazione statunitense quando ha deciso di ridurre la produzione di petrolio di due milioni di barili al giorno durante la riunione dell’OPEC+, sconvolgendo Washington e minacciando di rivedere i suoi legami con i sauditi. Ma il principe ereditario Mohamad Bin Salman ha risposto aumentando le relazioni con la Cina e la Russia a un altro livello, sfidando l’amministrazione di Biden, impegnata nella sua guerra con la Russia.In effetti, gli Stati Uniti considerano la Russia uno Stato pericoloso perché il Cremlino è pronto a un confronto militare e non esita a impegnarsi in esso, indipendentemente dalle vittime e dal prezzo da pagare. La prova di ciò è la guerra in Ucraina che sta infuriando tra i Paesi occidentali combinati da un lato e la Russia dall’altro, senza che nessuna delle due parti usi tutta la sua potenza e le sue capacità militari distruttive. La Russia sta combattendo contro gli alti ufficiali militari di quaranta Paesi riuniti in un’unica sala operativa militare nella base tedesca di Ramstein. Questi pianificano le battaglie e forniscono tutte le attrezzature hardware necessarie all’esercito ucraino e forniscono l’equipaggiamento e l’intelligence necessari per tenere la Russia impegnata il più a lungo possibile sul campo di battaglia, nella speranza di rovesciare il Presidente Putin.

